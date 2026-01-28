Lo Spiegel | Perquisizioni alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino Ipotesi di riciclaggio indagini su Abramovich

La polizia ha eseguito perquisizioni questa mattina nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Le autorità sospettano riciclaggio di denaro e hanno avviato indagini anche sul possibile coinvolgimento dell’oligarca russo Abramovich, sanzionato dall’inizio del conflitto in Ucraina. Le ricerche sono ancora in corso, ma le prime indiscrezioni indicano che si tratta di un’operazione mirata a fare luce su movimenti finanziari sospetti.

Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano «responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto» sospettati di riciclaggio di denaro. L'indagine è collegata all'oligarca russo Roman Abramovich, sanzionato dall'Ue dal marzo 2022 in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, e cliente di Deutsche Bank. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Spiegel: perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Si indaga sul possibile riciclaggio di aziende legate ad AbramovichBerlino, 28 gennaio 2026 - Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berl ... quotidiano.net

Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad AbramovichIl blitz riportato dallo Spiegel online. Sotto indagine ci sarebbero respondabili e dirigenti, per ora ignoti, dell'istituto. L'accusa è di riciclaggio di denaro da parte di aziende legate all'oliga ... ilgiornale.it

