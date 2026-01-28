Sospesi gli agenti ICE che hanno ucciso Alex Pretti in congedo per protocollo standard per l' indagine

La vicenda di Alex Pretti si complica. Gli agenti ICE coinvolti nella sua morte sono stati temporaneamente sospesi dal servizio. Secondo fonti ufficiali, sarebbero stati messi in congedo amministrativo mentre proseguono le indagini. La famiglia di Pretti chiede giustizia e chiarimenti sulla dinamica dei fatti.

Gli agenti ICE che hanno ucciso a Minneapolis Alex Pretti, infermiere incensurato 37enne, sono stati sospesi dal servizio. Lo ha riferito la portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin. I nomi degli agenti non sono stati resi noti pubblicamente. Nel frattempo il dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti ha fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate sabato scorso sulla morte di Alex Pretti, che era stato descritto come una persona che avrebbe “violentemente resistito” agli agenti della Polizia di frontiera e che sembrava voler “massacrare le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il 25 gennaio 2026, a Minnesota, Alex Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice.

Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’Ice lascerà Minneapolis in futuro, senza specificare quando.

