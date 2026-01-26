Uccisione Alex Pretti Trump | L’Ice lascerà Minneapolis a un certo punto Ma gli agenti hanno fatto un lavoro fenomenale

Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’Ice lascerà Minneapolis in futuro, senza specificare quando. Durante una breve telefonata con il Wall Street Journal, ha sottolineato che gli agenti hanno svolto un lavoro eccellente, ma ha anche affermato che l’amministrazione sta riconsiderando la presenza dell’Ice nella città. La notizia si inserisce in un contesto di valutazioni strategiche e cambiamenti nelle operazioni federali.

“A un certo punto” l’Ice lascerà Minneapolis, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista telefonica di cinque minuti al Wall Street Journal, senza indicare una tempistica sul ritiro: “Stiamo rivalutando tutto”. Dopo la sparatoria di sabato a Minneapolis, con l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte di un agente federale, alla domanda sulla correttezza delle forze dell’ordine Trump ha risposto: “Stiamo esaminando, stiamo esaminando tutto e arriveremo alla conclusione”. Ma il giudizio complessivo è più che buono: gli agenti “hanno fatto un lavorio fenomenale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccisione Alex Pretti, Trump: “L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto. Ma gli agenti hanno fatto un lavoro fenomenale” L'omicidio di Alex Pretty come punto di non ritorno? Trump apre alla ritirata dell'Ice: "Fatto lavoro fenomenale"L'omicidio di Alex Pretty segna un momento cruciale nel dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti. Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Trump al WSJ apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis - Usa: governatore Minnesota respinge condizioni per riduzione operazioni immigrazione; Chi era Alex Pretti? L’ultima vittima dell’ICE uccisa a Minneapolis: Trump l’ha già definito un terrorista; Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficiale. Trump apre all’ipotesi di un ritiro dell’ICE da Minneapolis: Non è destinata a durare per sempreDopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, Trump evita di esprimere un giudizio sull'operato dell'agente federale coinvolto e afferma: esamineremo ... fanpage.it Minneapolis, Trump apre alla possibilità che Ice lasci città: Riesaminiamo tuttoNel clima rovente dopo l'uccisione di Alex Pretti, il presidente prende l'iniziativa: il piano in 4 punti e la richiesta al Congresso ... adnkronos.com Trump apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis. In un'intervista al Wsj: "A un certo punto ce ne andremo". Sull'uccisione di Alex Pretti commenta: "Aveva un'arma pericolosa e imprevedibile". #ANSA - facebook.com facebook #StatiUniti Non si ferma la protesta a #Minneapolis, dopo l'uccisione dell'infermiere Alex #Pretti da parte degli agenti dell' #Ice. Al Wall Street Journal #Trump annuncia la revisione del caso. Nel video veglia sul luogo in cui il 37enne americano è stato ucciso x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.