Antonio Menegon scomparso l' ingegnere anti-autovelox

È venuto a mancare Antonio Menegon, ingegnere noto per aver dedicato parte della sua attività alla denuncia delle pratiche irregolari degli autovelox. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per chi si è opposto a metodi di controllo stradale ritenuti non trasparenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore e tra coloro che hanno seguito con attenzione le sue battaglie.

Scomparso l'ingegnere Antonio Menegon, noto soprattutto per la sua lotta contro gli autovelox irregolari. Le comunità di Tezze sul Brenta e Rosà, in provincia di Vicenza, stanno vivendo ore di angoscia per il 78enne, di cui non si hanno più notizie dal 2 gennaio scorso. Menegon vive a Tezze sul Brenta ma da anni gestisce una galleria d’arte a Rosà. Dopo che è stato lanciato l'allarme, i carabinieri e i vigili del fuoco si sono messi sulle sue tracce e nel suo ufficio hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, all’esterno dello stabile, il furgone e l’auto dell’ingegnere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

