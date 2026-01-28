Sommergibile pieno di cocaina al largo delle Azzorre

La Guardia Costiera ha sequestrato un sommergibile al largo delle Azzorre carico di cocaina. A bordo c’erano tre venezuelani e un colombiano, tutti arrestati dopo il salvataggio. La polizia li ha catturati mentre tentavano di scappare con il carico illecito. Le indagini continuano per capire da dove provenisse la droga e chi ci fosse dietro.

Un (semi)sommergibile carico di cocaina. La scoperta è stata fatta al largo delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, dall'unità per la lotta al narcotraffico della polizia giudiziaria portoghese che ha fatto scattare il blitz operando in sinergia con le unità della marina e dell'aeronautica portoghese. Il quantitativo di droga sequestrato è pari, secondo le prime stime, a nove tonnellate. Si tratta probabilmente "del più grande sequestro di cocaina mai effettuato nel Paese", ha detto il direttore dell'unità per lotta al traffico di droga commentando la notizia in conferenza stampa.

