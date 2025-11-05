Intercettato un sommergibile nell’Oceano Atlantico | trasportava 1,7 tonnellate di cocaina

La polizia portoghese ha individuato e intercettato un sommergibile nell’ Oceano Atlantico; al suo interno ha trovato 1,7 tonnellate di cocaina. L’imbarcazione proveniva dal Sudamerica ed era diretto verso la penisola iberica; a bordo cerano quattro persone, probabilmente narcotrafficanti, che si trovanonora in custodia cautelare. Considerando le pessime condizioni igieniche e generali del mezzo, gli agenti che li hanno fermati sostengono che i quattro avrebbero trascorso almeno due o tre settimane lì dentro. Alle operazioni ha preso parte anche la marina militare portoghese. Il sommergibile si trovava a quasi duemila chilometri da Lisbona, ma la fragilità della sua struttura di vetroresina, unita con il maltempo, hanno reso impossibile il suo recupero: alla fine, è affondato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Intercettato un sommergibile nell’Oceano Atlantico: trasportava 1,7 tonnellate di cocaina

