Intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina | l' imbarcazione è affondata

Quattro persone sono state arrestate il 4 novembre, dopo che le autorità portoghesi hanno intercettato nell'oceano Atlantico un sottomarino che trasportava più di 1,7 tonnellate di cocaina. Secondo quanto riferito dalle autorità, il sommergibile proveniva dal Sud America ed era diretto alla. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

EROI IN FONDO AL MARE Il 28 ottobre 1941, esattamente ottantaquattro anni fa, nell'Oceano Atlantico, il sommergibile "Guglielmo Marconi" fu affondato, con bombe di profondità. Morirono tutti i sessanta marinai, membri dell'equipaggio. Tra tutti oggi gradirei - facebook.com Vai su Facebook

La polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’Atlantico - La polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico: ha detto che proveniva dal Sudamerica ed era diretto verso la penisola iberica. Segnala ilpost.it

Il Portogallo intercetta semi-sommergibile con 1,7 tonnellate di cocaina nell'Atlantico - La Polizia giudiziaria portoghese e la Marina, con il supporto del Regno Unito e degli Stati Uniti, hanno intercettato nell'Oceano Atlantico 1,7 tonnellate di cocaina in rotta verso la penisola iberic ... Da msn.com