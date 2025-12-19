Montecatini Terme, 19 dicembre 2025 - Ancora nel ciclismo con la squadra professionisti catalogata Professional e adottata da Montecatini Terme, l’azienda italiana Solution Tech guidata da Mirko Ferro. La conferma è di questi giorni quando l’azienda ha confermato l’impegno anche per la stagione 2026, riponendo fiducia in un progetto sportivo in costante crescita e sempre più strutturato. Fondata nel 2018, Solution Tech si è affermata come realtà leader nell’installazione, manutenzione e assistenza di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. A partire dalla prossima stagione, la squadra assumerà ufficialmente la denominazione Solution Tech-Nippo– Rali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Solution Tech conferma l'impegno anche per la stagione 2026

Leggi anche: Sono il toscano Regnanti, Granger e Finkst. Solution Tech, tre arrivi

Leggi anche: Ciclismo, dietrofront Israel-Premier Tech: nel 2026 sarà rivoluzione. Cambio nome e identità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SOLUTION TECH RINNOVA COME MAIN SPONSOR PER IL 2026; Solution Tech-Nippo-Rali, lo sponsor italiano prolunga l'accordo con la squadra Professional diretta da Serge Parsani.

SOLUTION TECH RINNOVA COME MAIN SPONSOR PER IL 2026 - L’azienda italiana guidata da Mirko Ferro ha rinnovato il proprio impegno come main sponsor anche per la ... tuttobiciweb.it