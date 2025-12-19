Ciclismo la Solution Tech conferma l' impegno anche per la stagione 2026
Montecatini Terme, 19 dicembre 2025 - Ancora nel ciclismo con la squadra professionisti catalogata Professional e adottata da Montecatini Terme, l’azienda italiana Solution Tech guidata da Mirko Ferro. La conferma è di questi giorni quando l’azienda ha confermato l’impegno anche per la stagione 2026, riponendo fiducia in un progetto sportivo in costante crescita e sempre più strutturato. Fondata nel 2018, Solution Tech si è affermata come realtà leader nell’installazione, manutenzione e assistenza di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. A partire dalla prossima stagione, la squadra assumerà ufficialmente la denominazione Solution Tech-Nippo– Rali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
