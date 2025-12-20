La Solution Tech di Mirko Ferro al fianco del Team Professional
Ancora nel ciclismo con la squadra professionisti catalogata Professional e adottata dalla città di Montecatini Terme, l’azienda italiana Solution Tech guidata da Mirko Ferro. La conferma è arrivata proprio negli ultimi giorni, quando l’azienda ha confermato l’impegno anche per la stagione 2026, riponendo fiducia in un progetto sportivo in costante crescita e sempre più strutturato per raggiungere obiettivi di alto livello. Fondata nel 2018, Solution Tech si è affermata come realtà leader nell’installazione, manutenzione e assistenza di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. A partire dalla prossima stagione, la squadra assumerà ufficialmente la denominazione Solution Tech-Nippo– Rali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ciclismo, la Solution Tech conferma l'impegno anche per la stagione 2026
Leggi anche: Lega e Team Vannacci proseguno la convivenza: "Lavoreremo fianco a fianco"
SOLUTION TECH RINNOVA COME MAIN SPONSOR PER IL 2026; Solution Tech-Nippo-Rali, lo sponsor italiano prolunga l'accordo con la squadra Professional diretta da Serge Parsani; Cycling, Solution Tech confirms its commitment for the 2026 season as well.; Ciclismo la Solution Tech conferma l' impegno anche per la stagione 2026.
SOLUTION TECH RINNOVA COME MAIN SPONSOR PER IL 2026 - L’azienda italiana guidata da Mirko Ferro ha rinnovato il proprio impegno come main sponsor anche per la ... tuttobiciweb.it
Ciclismo, la Solution Tech conferma l'impegno anche per la stagione 2026 - Ancora nel ciclismo con la squadra professionisti catalogata Professional e adottata da Montecatini Terme, l’azienda italiana Solution Tech guidata da Mirko Ferro ... msn.com
Il Team Solution Tech–Nippo–Rali prosegue la costruzione dell’organico 2026 ufficializzando gli arrivi di Santiago Umba e Kamiel Bonneu, che andranno a rafforzare in modo mirato il reparto dedicato alle corse a tappe Umba, classe 2002, è uno scalatore p x.com
Solution Tech rinnova con il team guidato da Serge Parsani per il 2026: 23 vittorie e obiettivi ambiziosi! La squadra si chiamerà Solution Tech - Nippo - Rali #ciclismo #SolutionTech #TeamRacing https://www.tuttobiciweb.it/article/1765960684 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.