la solution tech di mirko ferro al fianco del team professional

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nel ciclismo con la squadra professionisti catalogata Professional e adottata dalla città di Montecatini Terme, l’azienda italiana Solution Tech guidata da Mirko Ferro. La conferma è arrivata proprio negli ultimi giorni, quando l’azienda ha confermato l’impegno anche per la stagione 2026, riponendo fiducia in un progetto sportivo in costante crescita e sempre più strutturato per raggiungere obiettivi di alto livello. Fondata nel 2018, Solution Tech si è affermata come realtà leader nell’installazione, manutenzione e assistenza di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. A partire dalla prossima stagione, la squadra assumerà ufficialmente la denominazione Solution Tech-Nippo– Rali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

