riclassificazione dei comuni montani il governo congela il testo del provvedimento

Il Governo ha deciso di congelare temporaneamente la riclassificazione dei Comuni montani, accogliendo la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l'esame del Decreto montagna. Questa scelta riflette la volontà di evitare una decisione senza consenso, aprendo così un percorso di confronto e dialogo per definire al meglio le future strategie di sviluppo e tutela delle aree montane italiane.

«Bene la decisione del Governo che oggi, in Conferenza Unificata, ha accolto la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l'esame del Decreto montagna, pena dover prendere atto della mancata intesa». Così l’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, che ha partecipato stamattina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

