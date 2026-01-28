Soldi a valanga con le visite in nero | ecco come il neurologo truffava l’Asst Valle Olona

Un neurologo di Busto Arsizio ha approfittato delle visite private non ufficiali per arraffare soldi. Le indagini hanno portato alla luce un giro di peculato, truffa aggravata e false attestazioni di presenza in servizio. La scoperta ha sorpreso l’ospedale e messo sotto pressione la direzione per fare chiarezza prima che la situazione peggiori.

Busto Arsizio, 28 gennaio 2026 – Visite private in nero: peculato, truffa aggravata e false attestazioni di presenza in servizio. È il quadro emerso dall’inchiesta della Gdf di Busto Arsizio che ha portato al rinvio a giudizio di un neurologo e di un tecnico sanitario dell’ Asst Valle Olona, che si è costituita parte civile. Soldi a palate. Secondo i Finanzieri, i due dipendenti pubblici per anni hanno contattato direttamente i pazienti prenotati tramite il Cup dirottandoli su visite private svolte negli ospedali della provincia o addirittura a domicilio, da pagare in contanti e senza fattura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In un procedimento giudiziario, un medico e un tecnico sanitario dell'Asst Valle Olona sono accusati di aver effettuato visite private in nero, oltre a episodi di peculato e falsa presenza in servizio.

Un neurologo e un tecnico di neurofisiologia sono stati rinviati a giudizio a Busto Arsizio per aver effettuato visite private non fatturate ai pazienti prenotati con il Cup.

