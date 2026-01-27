Visite in nero e peculato | a processo medico e tecnico sanitario dell' Asst Valle Olona

In un procedimento giudiziario, un medico e un tecnico sanitario dell'Asst Valle Olona sono accusati di aver effettuato visite private in nero, oltre a episodi di peculato e falsa presenza in servizio. La vicenda evidenzia problematiche legate alla trasparenza e all’etica professionale nel settore sanitario. La magistratura ha avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti e tutelare la correttezza delle prestazioni sanitarie.

Busto Arsizio (Varese), 27 gennaio 2026 – Visite private in nero, peculato e falsa presenza in servizio.  Sono queste le accuse che hanno portato al rinvio a giudizio, da parte del gup del tribunale di Busto Arsizio, di un medico neurologo e un tecnico sanitario in servizio nelle strutture dell' Asst Valle Olona. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri del Gruppo di Busto Arsizio. i due indagati avrebbero contattato i pazient i, regolarmente prenotati tramite il Centro unico prenotazioni (Cup), comunicando la presunta indisponibilità del medico neurologo nella data e nell'orario stabiliti per la visita in regime di libera professione intramoenia (procedura che consente ai medici di effettuare visite ed esami all'interno delle strutture pubbliche, versando una quota per coprire i costi pubblici). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

