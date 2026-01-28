Slalom di Schladming 2026 | McGrath guida Sala e Vinatzer cercano riscatto

Questa notte a Schladming si è corso lo slalom speciale maschile di Coppa del mondo. McGrath ha preso il comando, mentre Sala e Vinatzer cercano di recuperare dopo le ultime prove. La gara si è svolta sulla pista Planai, con molti atleti che hanno dimostrato di voler lasciarsi alle spalle le difficoltà recenti.

La tappa della Coppa del mondo di sci alpino a Schladming, in Austria, si è accesa questo mercoledì con lo slalom speciale maschile in notturna sulla celebre pista Planai. Dopo la prima manche, il norvegese Atle Lie McGrath occupa la posizione di prestigio in cima alla classifica, con un margine di 0,15 secondi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Questa performance permette al nordico di comandare una gara ricca di protagonisti forti e di punti interessanti in vista della seconda manche, cha segnerà i punti completi della competizione. Al termine della prima manche, McGrath ha sfruttato al meglio la sua discesa, chiudendo con il miglior tempo e superando di poco il connazionale Kristoffersen, autore di una prova molto solida.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Schladming 2026 McGrath comanda a metà gara dello slalom di Schladming. Sala davanti a Vinatzer McGrath prende il comando a metà gara nello slalom di Schladming, con un vantaggio di 15 centesimi su Kristoffersen. LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45 Questa sera si svolge la seconda manche dello slalom di Schladming, valida per i Mondiali del 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Schladming 2026 Argomenti discussi: Coppa del Mondo di Sci alpino uomini 2025 - 2026 a Schladming: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; Borsotti 9/o nel gigante notturno di Schladming. Vinatzer sbaglia, vince Meillard; LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard. LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 19.22: per il momento è tutto, ... oasport.it Startlist slalom Schladming 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiOggi mercoledì 28 gennaio va in scena lo slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il gigante di ieri, la ... oasport.it Coppa del Mondo, in corso lo slalom di Schladming: in pista Vinatzer e altri 5 azzurri La seconda manche alle 20:45 Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-mondo-schladming-austria-slalom-gigante-special - facebook.com facebook Coppa del Mondo, in corso lo slalom di Schladming: in pista Vinatzer e altri 5 azzurri La seconda manche alle 20:45 Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2026/… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.