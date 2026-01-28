LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45

Questa sera si svolge la seconda manche dello slalom di Schladming, valida per i Mondiali del 2026. Sala e Vinatzer sono ancora in corsa per una buona posizione e cercano di risalire dalla top 10. La gara riprende alle 20.45, e gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa degli azzurri. In diretta, si aspetta una sfida emozionante tra gli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 19.06: Volano tutti nel finale, si qualifica anche Ax Swartz con un ritardo di 2?36, 21mo. Ora Canins 19.05: Bene anche lo statunitense Winters che con un ritardo di 2?63 è 24mo 19.04: Vidovic eliminato, il norvegese Braekken mette quasi al sicuro la qualificazione inserendosi al 23mo posto a 2?45 19.00: Stava disputando una buona manche l'austriaco Rueland ma inforca, fuori dai 30 Seymour 18.59. Il francese Desgrippes per 4 centesimi è fuori dai 30. Out il francese Aulnette 18.

