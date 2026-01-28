McGrath prende il comando a metà gara nello slalom di Schladming, con un vantaggio di 15 centesimi su Kristoffersen. La doppietta norvegese si conferma anche dopo la prima manche, mentre Sala si trova avanti a Vinatzer. La gara si accende nella seconda parte, e gli atleti sono pronti a dare il massimo per salire sul podio.

Doppietta norvegese dopo la prima manche dello slalom di Schladming. Atle Lie McGrath, infatti, è al comando della classifica con un vantaggio di 15 centesimi nei confronti del connazionale Henrik Kristoffersen. Terza posizione per lo svizzero Loic Meillard, vincitore ieri in gigante, che ha pagato 44 centesimi da McGrath, che ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo intermedio rispetto a tutti gli altri rivali. Quarto posto per il francese Paco Rassat (+0.63), che ha preceduto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0.78), leader della classifica di specialità. Il distacco è sicuramente elevato, ma questa stagione ha dimostrato che nella seconda manche può davvero succedere di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - McGrath comanda a metà gara dello slalom di Schladming. Sala davanti a Vinatzer

