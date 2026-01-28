Skicross | cancellato il day-1 di qualifiche in Val di Fassa Cambia il programma in Coppa del Mondo

Questa mattina, gli organizzatori hanno annullato le qualifiche di skicross in Val di Fassa a causa del maltempo. La pioggia e il vento hanno reso impossibile svolgere le gare previste, spostando tutto il programma. Ora si attendono nuove decisioni per le prossime tappe della Coppa del Mondo.

Il meteo cambia il programma in Val Di Fassa, località trentina che ospita questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Nella giornata odierna infatti si sarebbero dovute svolgere le qualifiche utili per la gara-1 in programma venerdì, ma il segmento è stato cancellato. L'avviso è arrivato tramite il livescore fornito da FIS, ma anche attraverso un post pubblicato sui social della Federazione Internazionale. Le condizioni meteorologiche avverse non hanno quindi consentito il regolare svolgimento della prova. Allo stato attuale non ci sono ulteriori informazioni circa il recupero.

