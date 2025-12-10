Skicross | Deromedis sale di colpi a Val Thorens nel day-2 di qualifiche in Coppa del Mondo Bene Galli
Nel secondo giorno di qualificazioni a Val Thorens, Deromedis si distingue salendo di livello nel circuito di Coppa del Mondo di skicross, mentre Galli continua a mostrare segnali incoraggianti. La località francese accoglie la prima tappa della stagione 2025-2026, offrendo agli atleti opportunità di confronto e miglioramento in vista delle gare ufficiali.
Continuano ad arrivare indicazioni positive da Val Thorens, località della Francia che sta ospitando questa settimana la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. In occasione delle seconde qualifiche, utili per la prova di dopodomani, Simone Deromedis è infatti salito di colpi, chiudendo al secondo posto alle spalle del solo David Mobaerg. L’azzurro nello specifico si è ben comportato nei primi due settori, accusando però un significativo rallentamento nell’ultimo intermedio, decisamente più lento rispetto a tanti altri contendenti. Grazie però alla prestazione brillante in tre quarti di performance il trentino ha fermato il cronometro a 1:05. 🔗 Leggi su Oasport.it
BENE COSÌ Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi… Saranno questi i quattro azzurri al via domani nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di ski cross! Ma a Val Thorens si sfreccia ancora: oggi spazio alle qualificazio Vai su X
Il 2025 è stato l’anno in cui Jole Galli ha conquistato la prima vittoria di Coppa del Mondo nella storia dello skicross femminile azzurro. Oggi è un punto di riferimento nella disciplina. Per lei, uno degli obiettivi da perseguire nel futuro prossimo è ampliare il mov - facebook.com Vai su Facebook
