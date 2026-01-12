Rifiuti e cassonetti stracolmi Fratelli d' Italia | Una discarica a cielo aperto situazione indecorosa
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha evidenziato, attraverso segnalazioni dei cittadini del quartiere Alberti, una situazione di disagio legata alla gestione dei rifiuti. I cassonetti spesso risultano stracolmi, creando una discarica a cielo aperto. Questa condizione solleva preoccupazioni sulla pulizia e l’igiene dell’area, richiedendo un’attenzione urgente per migliorare il servizio di raccolta e garantire decoro urbano.
Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia porta alla luce alcune segnalazioni dei cittadini dal quartiere Alberti in merito alla gestione della raccolta rifiuti.“In particolare, in via Gropius l’immondizia permane da giorni ai piedi dei contenitori, trasformando l’area in una vera e propria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
