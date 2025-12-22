Gianfrancesco Gamurrini ha scritto una lettera pubblica al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in seguito alla propria esperienza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Un episodio che lo ha portato a mettere in evidenza cosa è accaduto, cosa ha osservato al suo interno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Situazione indecorosa al pronto soccorso di Arezzo, ho rinunciato alle cure pubbliche". Il racconto diretto di Gamurrini

Leggi anche: Rapporto Gimbe, il 10% dei calabresi ha rinunciato alle cure: i dati del 2024

Leggi anche: Pretendono cure immediate per l'amico ferito: due giovani arrestati al Pronto Soccorso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Mi sono tagliata con delle scatole di cartone ma dopo una settimana la situazione è precipitata: sono dovuta correre al pronto soccorso» - Un taglio procurato con delle scatole di cartone, che stava sistemando per la raccolta differenziata, ha avuto conseguenze decisamente inaspettate. leggo.it

Indennità Pronto soccorso, Nursind Umbria: "Nessuna risposta dalla Regione, tenuta servizi a forte rischio" - L'appello del sindacato infermieri: "Senza incentivi economici adeguati e risposte contrattuali concrete rischia di alimentare ulteriormente la disaffezione alla professione e l’abbandono del Servizio ... perugiatoday.it