Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano ha battuto il suo avversario e ora si prepara a sfidare Novak Djokovic, che ha avuto fortuna grazie all'infortunio di Lorenzo Musetti. Per battere il serbo, Sinner sa che dovrà essere al massimo della forma.

Jannik Sinner prosegue limpidamente il suo percorso agli Australian Open e approda per la nona volta alla semifinale del primo Slam di Stagione: lo aspetta Novak Djokovic, oggi miracolato dall'infortunio di Lorenzo Musetti mentre l'azzurro era in vantaggio di due set. Il n.2 del mondo ha battuto in tre set il n. 7, lo statunitense Ben Shelton, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4, un break a set e l'ultimo arrivato al nono game del terzo. L'altra semifinale vedrà opposti Carlos Alcaraz e Sasha Zverev, venerdì prossimo. "Ho fatto un po' di fatica nel torneo, ma la vittoria con Darderi mi ha dato fiducia e mi sento più forte fisicamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner vince e trova Djokovic: "Per batterlo dovrò essere al top"

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi; Gli ottavi si tingono d'azzurro, sarà derby in famiglia Sinner-Darderi agli Australian Open; Tennis, Australian Open, Jannik Sinner vince e supera il turno contro Hugo Gaston; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà.

Australian Open, Sinner vince e trova Djokovic: Per batterlo dovrò essere al topJannik Sinner prosegue limpidamente il suo percorso agli Australian Open e approda per la nona volta alla semifinale del primo Slam di Stagione: lo ... iltempo.it

Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 6-4: Jannik vince in tre set e trova la terza semifinale di fila. Ora la sfida a DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

Australian Open 2026, Sinner vince con Shelton 6-3 6-4 6-4 e va in semifinale con Djokovic, che ha superato Musetti (che si è ritirato). Leggi l’articolo su RaiNews.it facebook

SINNER VINCE IL PRIMO SET Jannik si prende il break nel quarto gioco e costruisce il suo vantaggio su Shelton (6-3)! Il match parte con il piede giusto per il numero uno italiano #Sinner #EurosportTennis #AusOpen #AO2026 x.com