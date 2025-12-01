Nicola Pietrangeli con Sinner ‘odio e amore’ | Per batterlo servono due Djokovic

E’ stato Jannik Sinner cinquanta anni prima di Jannik Sinner. Il tennis italiano piange Nicola Pietrangeli, primo azzurro a vincere un torneo del Grande Slam con il doppio successo al Roland Garros nel 1959 e 1960. Pietrangeli è morto questa mattina all’età di 92 anni. Con l’esplosione di Sinner negli ultimi anni si è parlato a lungo di un dualismo tra i due più grandi campioni italiani di questo sport. E Pietrangeli, che era molto orgoglioso delle sue imprese e aveva sempre la battuta pronta, non ha risparmiato anche qualche stoccata al fuoriclasse altoatesino. Pietrangeli-Sinner, la stoccata nel 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

