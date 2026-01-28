Sinner travolge Shelton sarà semifinale contro Djokovic a Melbourne

Jannik Sinner si impone su Shelton e vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano dimostra tutta la sua forza e si prepara ora a sfidare Djokovic, pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza. La sfida tra i due si giocherà nelle prossime ore, dopo la vittoria netta di Sinner, che ha lasciato senza scampo l’avversario.

Prova di forza del due volte vincitore degli Australian Open MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. L'altoatesino, numero 2 al mondo, ha battuto in tre set Ben Shelton, ottava testa di serie, col punteggio di 6-3 6-4 6-4, raggiungendo al penultimo atto il fuoriclasse serbo, che ha sfruttato il ritiro di Lorenzo Musetti per passare il turno dopo essere andato sotto di due set. Vincitore delle ultime due edizioni dell'Happy Slam, Sinner punta a diventare il quarto tennista in 120 anni di storia a conquistare l'Open d'Australia per tre anni di fila.

