australian open sinner piega shelton e vola in semifinale contro djokovic

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale agli Australian Open battendo Ben Shelton in tre set. Ora il giovane italiano affronterà Novak Djokovic, pronto a sfidarlo per un posto in finale. La partita si prospetta intensa e molto attesa dagli appassionati di tennis.

AGI - Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. L'altoatesino, numero 2 al mondo, ha battuto in tre set Ben Shelton (testa di serie n.8) col punteggio di 6-3 6-4 6-4, raggiungendo al penultimo atto il fuoriclasse serbo, che ha sfruttato il ritiro di Lorenzo Musetti per passare il turno. Il record nel mirino di Sinner . Vincitore delle ultime due edizioni dell'Happy Slam, Sinner punta a diventare il quarto tennista in 120 anni di storia a conquistare l' Open d'Australia per tre anni di fila. L'ultimo a riuscirci è stato proprio Djokovic, il quale ha centrato l'impresa per due volte a distanza di quasi un decennio: la prima volta dal 2011 al 2013 e la seconda volta dal 2019 al 2021. 🔗 Leggi su Agi.it

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026.

Jannik Sinner supera senza troppi problemi Ben Shelton e si qualifica per la semifinale degli Australian Open.

Sinner piega Shelton, Jannik vola in semifinale all'Australian Open 2026 contro DjokovicJannik Sinner è in semifinale all'Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha sconfitto in 3 set l'americano Ben Shelton, numero 7 del ranking. today.it

Australian Open: Sinner doma Shelton in tre set e sfiderà Djokovic in semifinaleIl campione in carica piega l’americano per la nona volta consecutiva grazie ad una prestazione solida e ordinata. Affronterà Nole per raggiungere un’altra finale a Melbourne Jannik Sinner ha raggiunt ... tennisitaliano.it

Sarà Djokovic-Sinner la semifinale Jannik manda ko Shelton vincendo 3 set (6-3,6-4,6-4) nei quarti di finale dell’Australian Open e conquista così un pass per la semifinale Saranno Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner le semifinali #CorrieredelloSpor x.com

Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open facebook