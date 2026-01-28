Sinner piega Shelton Jannik vola in semifinale all' Australian Open 2026 contro Djokovic
Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista italiano ha battuto in tre set l’americano Shelton e si prepara ora alla semifinale contro Djokovic. Sinner ha mostrato solidità e determinazione, confermando il suo ottimo stato di forma e la crescita nel torneo più importante dell’anno.
Il campione azzurro nei quarti ha sconfitto in 3 set l'americano. Venerdì 30 gennaio affronterà il campione serbo che ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti, infortunatosi quando era avanti 2 set a 0 Jannik Sinner è in semifinale all'Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha sconfitto in 3 set l'americano Ben Shelton, numero 7 del ranking. Il 24enne di San Candido ha portato a 9 la striscia di vittorie consecutive sul 23enne statunitense, che è riuscito a batterlo soltanto in un'unica occasione, al loro primo incontro, ai sedicesimi di Shanghai del 2023.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Australian Open2026
LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola in semifinale
Australian Open 2026, Sinner contro Shelton per un posto in semifinale
Questa mattina alla Rod Laver Arena si tiene l’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2026.
Ultime notizie su Australian Open2026
Argomenti discussi: Sinner, missione compiuta: ai quarti a Melbourne contro Shelton. Ora ho bisogno di riposo; Australian Open 2026, Henman controcorrente: Shelton può battere Sinner. Il motivo; Sinner piega Darderi in tre set e vola ai quarti dell’Australian Open: ecco chi sfiderà; Fonseca eliminato da Spizzirri. Ok Fritz e Shelton.
Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 4-4 la diretta: equilibrio al servizio, ancora nessun break nel terzo setArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it
SINNER-SHELTON 6-3, 6-4, 3-4 LIVESi chiude il programma dei quarti di finale agli Australian Open. Nell'ultima sfida Jannik Sinner affronta l'americano e testa di serie numero 8 Ben Shelton. Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei qua ... sport.sky.it
NOOOOO LORENZOOOOO! Avanti di due set e un game, l'azzurro si fa male alla coscia destra, chiede un medical time-out e dopo pochi giochi è costretto al ritiro: Djokovic avanza in semifinale agli Australian Open. Incredibile, incredibile. - facebook.com facebook
#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.