Sinner piega Shelton Jannik vola in semifinale all' Australian Open 2026 contro Djokovic

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista italiano ha battuto in tre set l’americano Shelton e si prepara ora alla semifinale contro Djokovic. Sinner ha mostrato solidità e determinazione, confermando il suo ottimo stato di forma e la crescita nel torneo più importante dell’anno.

Il campione azzurro nei quarti ha sconfitto in 3 set l'americano. Venerdì 30 gennaio affronterà il campione serbo che ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti, infortunatosi quando era avanti 2 set a 0 Jannik Sinner è in semifinale all'Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha sconfitto in 3 set l'americano Ben Shelton, numero 7 del ranking. Il 24enne di San Candido ha portato a 9 la striscia di vittorie consecutive sul 23enne statunitense, che è riuscito a batterlo soltanto in un'unica occasione, al loro primo incontro, ai sedicesimi di Shanghai del 2023.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Australian Open2026

Questa mattina alla Rod Laver Arena si tiene l’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open2026

Argomenti discussi: Sinner, missione compiuta: ai quarti a Melbourne contro Shelton. Ora ho bisogno di riposo; Australian Open 2026, Henman controcorrente: Shelton può battere Sinner. Il motivo; Sinner piega Darderi in tre set e vola ai quarti dell’Australian Open: ecco chi sfiderà; Fonseca eliminato da Spizzirri. Ok Fritz e Shelton.

Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 4-4 la diretta: equilibrio al servizio, ancora nessun break nel terzo setArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

SINNER-SHELTON 6-3, 6-4, 3-4 LIVESi chiude il programma dei quarti di finale agli Australian Open. Nell'ultima sfida Jannik Sinner affronta l'americano e testa di serie numero 8 Ben Shelton. Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei qua ... sport.sky.it

NOOOOO LORENZOOOOO! Avanti di due set e un game, l'azzurro si fa male alla coscia destra, chiede un medical time-out e dopo pochi giochi è costretto al ritiro: Djokovic avanza in semifinale agli Australian Open. Incredibile, incredibile. - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com