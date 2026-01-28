Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik serve per il set | Live 5-3

Jannik Sinner si prende il primo set contro Shelton e ora serve per la semifinale agli Australian Open. Il match è in corso a Melbourne e il tennista italiano sta facendo il suo gioco, puntando a portarsi a casa la partita. Se vincerà, affronterà Djokovic in semifinale, dopo il ritiro di Musetti. La sfida è ancora aperta, ma Sinner sta giocando con determinazione.

Shelton prova ad aggredire Jannik sulla seconda e riesce a portare il game ai vantaggi: Jannik scendendo a rete e poi con un gran rovescio tiene comunque il turno. Il secondo set riparte dal servizio di Shelton, che appare poco convinto dei suoi mezzi e si trova subito a dover rimontare da 0-30. Riesce a infilare quattro punti consecutivi, comunque, chiudendo con un ace. Con due buone prime Jannik scappa sul 30-0, poi dopo uno scambio prolungato infila un dritto incrociato nell'angolo e si procura tre set point: chiude con il suo secondo ace. Ben va alla battuta con palle nuove, ma il primo 15 è una volée di dritto a rete di Jannik; per due volte l'italiano va in vantaggio, per due volte Shelton rimedia — la seconda «colpendo» l'avversario con una seconda al corpo.

