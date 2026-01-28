Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik fa il break |Live 3-1

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Dopo aver battuto Musetti, ora punta alla semifinale, dove lo aspetta Djokovic. Il tennista italiano vuole confermare il suo buon momento e avvicinarsi al sogno di una grande finale.

Primo doppio fallo anche per Ben, solo che arriva con Jannik già avanti 15-30: arriva allora la 20ª prima in campo, che è anche il suo primo ace, seguita da un'altra prima a 220 kmh per la deuce. Jannik però scende a rete e si procura la terza palla del doppio break, e di nuovo lo statunitense annulla. Nonostante sia sotto al 40% con le prime palle, Jannik riesce a portarsi velocemente sul 40-0. Poi, chiude con il suo primo ace. Sinner sembra leggere meglio il gioco di Shelton ora, e prendendolo in contropiede si procura due palle break: sbaglia un dritto sulla prima, Ben riesce a scendere a rete e cancella la seconda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Al Melbourne Park, Jannik Sinner ha iniziato bene i quarti di finale degli Australian Open.

Sinner-Shelton 2-1, la diretta: Jannik salva la prima palla break nel primo set. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Break Sinner: a metà rete il dritto in corsa di Shelton. Seconda 40-A Serve&volley di Shelton che segue ... oasport.it

