Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik fa il break |Live 4-1

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nelle semifinali degli Australian Open. Il tennista italiano ha già ottenuto un break e ora punta a mettere la partita in discesa. Di fronte avrà l’americano, mentre l’unico avversario rimasto tra lui e la finale è Djokovic, che ha visto uscire Musetti dal torneo. La partita si prospetta emozionante, con Sinner determinato a continuare il suo cammino a Melbourne.

Con due buone prime Jannik scappa sul 30-0, poi dopo uno scambio prolungato infila un dritto incrociato nell'angolo e si procura tre set point: chiude con il suo secondo ace. Ben va alla battuta con palle nuove, ma il primo 15 è una volée di dritto a rete di Jannik; per due volte l'italiano va in vantaggio, per due volte Shelton rimedia — la seconda «colpendo» l'avversario con una seconda al corpo. Poi con due ottime prime, chiude i conti ma ora Jannik servirà per il set. La smorzata stavolta offre il vantaggio a Jannik; bello anche il rovescio incrociato per il 40-0; chiude infilando un lungo linea millimetrico e tiene di nuovo a zero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 4-1 Approfondimenti su Australian Open Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 3-1 Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Sinner-Shelton: al via i quarti degli Australian Open: Jannik al servizio annulla palla break | Live 1-0 Al Melbourne Park, Jannik Sinner ha iniziato bene i quarti di finale degli Australian Open. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Musetti si ritira. Tra poco Sinner-Shelton; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Aus Open, Sinner-Shelton LIVE dalle 9: Jannik cerca la semifinale. Sinner-Shelton 5-3, la diretta: Jannik avanti di un break, spreca palle per il secondo. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Break Sinner: a metà rete il dritto in corsa di Shelton. Seconda 40-A Serve&volley di Shelton che segue ... oasport.it Sinner contro Shelton: chi vince sfida Djokovic in semifinale. Segui la diretta del match - facebook.com facebook Problemi alla coscia, Musetti si ritira avanti di due set. Alle 9.00 c’è Sinner-Shelton x.com

