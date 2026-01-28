Jannik Sinner si prepara a sfidare Taylor Shelton nelle semifinali degli Australian Open. Dopo aver vinto il secondo set e mantenuto il servizio nel terzo, il tennista italiano risponde con un ace, portando il punteggio sul 1-1 nel set. La partita procede a ritmo serrato, con Sinner che cerca di mantenere alta la concentrazione per raggiungere la sua quinta semifinale in un Major. Davanti a lui ora c’è Djokovic, pronto a sfidarlo in una sfida che si preannuncia intensa.

Jannik accelera e tiene il turno a zero. Questa volta Ben parte spingendo e si porta avanti 30-0 prima e 40-15 poi, e chiude con un rovescio di Jannik che finisce in rete. Anche Jannik inizia a servire al corpo dello statunitense, e tiene il turno ai 30 comodamente con il quinto ace. Arriva un game molto delicato per Shelton, che finora ha sempre perso il suo secondo turno alla battuta. Anche il terzo set inizia con Shelton al servizio. Ben attacca in modo violento, con anche una prima al corpo che Jannik schiva, e tiene ai 15. Jannik sbava in avvio di game, ma reagisce con un ace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open.

