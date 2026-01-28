Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Ben con fatica risponde al servizio | Live 1-1

Da xml2.corriere.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Dopo aver superato con fatica il servizio di Shelton, il tennista italiano cerca di conquistare un’altra semifinale a Melbourne. La sua strada ora si incrocia con quella di Djokovic, pronto a entrare in campo dopo il ritiro di Musetti. La partita si fa interessante e il pubblico aspetta di vedere se Sinner riuscirà a fare il passo avanti.

Nonostante sia sotto al 40% con le prime palle, Jannik riesce a portarsi velocemente sul 40-0. Poi, chiude con il suo primo ace.  Sinner sembra leggere meglio il gioco  di Shelton ora, e prendendolo in contropiede si procura due palle break: sbaglia un dritto sulla prima, Ben riesce a scendere a rete e cancella la seconda. Idem ai vantaggi, con un'altra occasione annullata da un servizio vincente. La quarta occasione, però, è quella buona e Jannik prende il largo.  Una prima al centro, una a uscire, un inopinato doppio fallo: Jannik si porta sul 30-15, poi Ben inventa un bel doppio in diagonale per pareggiare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner shelton per la semifinale degli australian open ben con fatica risponde al servizio 160live 1 1

© Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Ben con fatica risponde al servizio | Live 1-1

Approfondimenti su Australian Open

Sinner-Shelton: al via i quarti degli Australian Open: Jannik al servizio annulla palla break | Live 1-0

Al Melbourne Park, Jannik Sinner ha iniziato bene i quarti di finale degli Australian Open.

LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, ci si gioca un posto in semifinale

Questa mattina sulla Rod Laver Arena si gioca il big match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner-Shelton, diretta Australian Open: commento e risultato; Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9; Shelton vuole fare il guastafeste, Sinner per la semifinale: la preview del match.

sinner shelton per laSinner-Shelton 2-1, la diretta: Jannik salva la prima palla break nel primo set. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

sinner shelton per laSinner-Shelton ora agli Australian Open 2026: orario, precedenti e dove vedere la partita in tvJannik Sinner torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton nei quarti di ... funweek.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.