Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Dopo aver superato con fatica il servizio di Shelton, il tennista italiano cerca di conquistare un’altra semifinale a Melbourne. La sua strada ora si incrocia con quella di Djokovic, pronto a entrare in campo dopo il ritiro di Musetti. La partita si fa interessante e il pubblico aspetta di vedere se Sinner riuscirà a fare il passo avanti.

Nonostante sia sotto al 40% con le prime palle, Jannik riesce a portarsi velocemente sul 40-0. Poi, chiude con il suo primo ace. Sinner sembra leggere meglio il gioco di Shelton ora, e prendendolo in contropiede si procura due palle break: sbaglia un dritto sulla prima, Ben riesce a scendere a rete e cancella la seconda. Idem ai vantaggi, con un'altra occasione annullata da un servizio vincente. La quarta occasione, però, è quella buona e Jannik prende il largo. Una prima al centro, una a uscire, un inopinato doppio fallo: Jannik si porta sul 30-15, poi Ben inventa un bel doppio in diagonale per pareggiare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Ben con fatica risponde al servizio | Live 1-1

Approfondimenti su Australian Open

Al Melbourne Park, Jannik Sinner ha iniziato bene i quarti di finale degli Australian Open.

Questa mattina sulla Rod Laver Arena si gioca il big match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner-Shelton, diretta Australian Open: commento e risultato; Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9; Shelton vuole fare il guastafeste, Sinner per la semifinale: la preview del match.

Sinner-Shelton 2-1, la diretta: Jannik salva la prima palla break nel primo set. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

Sinner-Shelton ora agli Australian Open 2026: orario, precedenti e dove vedere la partita in tvJannik Sinner torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton nei quarti di ... funweek.it

Sinner contro Shelton: chi vince sfida Djokovic in semifinale. Segui la diretta del match - facebook.com facebook

Problemi alla coscia, Musetti si ritira avanti di due set. Alle 9.00 c’è Sinner-Shelton x.com