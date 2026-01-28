Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik piazza un altro break Live 6-3 2-1

Jannik Sinner ha preso il comando contro Shelton e si avvicina alla semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-3, ha ottenuto un altro break e ora conduce 2-1 nel secondo. L’azzurro punta a raggiungere la sua seconda semifinale consecutiva a Melbourne, con Djokovic che lo aspetta in un match che si fa sempre più vicino.

Per la prima volta nel match, Shelton non concede punti. Questa volta lo statunitense non indietreggia sugli scambi allungati e si procura la seconda palla break del match sul 30-40: Jannik annulla con la seconda di servizio, ma sbaglia poi un rovescio concedendone un'altra. Di nuovo, annulla (sempre di seconda). La terza la cancella — finalmente — con la prima di servizio, e poi chiude in scioltezza. Come nel primo game del set, Jannik scappa sullo 0-30: alla stessa stregua, Ben riesce a rimontare fino al 40-30 ma, stavolta, Sinner riesce ad arrivare ai vantaggi.

