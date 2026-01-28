Sinner-Shelton | al via i quarti degli Australian Open | Jannik al servizio annulla palla break | Live 1-0

Al Melbourne Park, Jannik Sinner ha iniziato bene i quarti di finale degli Australian Open. Nel primo set, ha salvato una palla break e ha preso il primo gioco contro Shelton. Ora cerca di avanzare verso la semifinale, dove lo aspetta Novak Djokovic, dopo il ritiro di Musetti. La partita è appena iniziata e il pubblico segue con attenzione.

Una prima al centro, una a uscire, un inopinato doppio fallo: Jannik si porta sul 30-15, poi Ben inventa un bel doppio in diagonale per pareggiare. Avanti 40-30, Sinner vede una splendida risposta dello statunitense per arrivare alla deuce, ma riesce a chiudere il game senza concedere altro. ?Pur infilando 13 prime di servizio, Shelton ha bisogno di 14 punti per portare a casa il game. Jannik inizia con una seconda di servizio seguita da un diagonale sporco: '0-15. Anche i tre punti successivi si giocano sulla seconda, segno che l'azzurro inizia un po' contratto.

