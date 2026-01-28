Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik avanti di un set Live 6-3 1-1

Jannik Sinner ha cominciato bene la sua partita contro Shelton agli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-3, è in vantaggio anche nel secondo, 1-1. Il tennista italiano punta a raggiungere un’altra semifinale a Melbourne, questa volta contro Djokovic, visto che Musetti si è ritirato. La sfida è aperta e il pubblico segue con attenzione ogni punto.

Come nel primo game del set, Jannik scappa sullo 0-30: alla stessa stregua, Ben riesce a rimontare fino al 40-30 ma, stavolta, Sinner riesce ad arrivare ai vantaggi. Un dritto in corridoio di Shelton vale la prima palla break del set,  e un secondo errore con lo stesso colpo manda l'italiano avanti anche nel secondo set.  Shelton prova ad aggredire Jannik sulla seconda e riesce a portare il game ai vantaggi: Jannik scendendo a rete e poi con un gran rovescio tiene comunque il turno.  Il secondo set riparte dal servizio di Shelton, che appare poco convinto dei suoi mezzi e si trova subito a dover rimontare da 0-30. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

