Jannik Sinner si avvicina alla semifinale degli Australian Open. Ora guida 6-3, 4-2 contro Shelton e sembra in controllo. Il tennista italiano vuole continuare la corsa e affrontare Djokovic, dopo il ritiro di Musetti. La partita si fa interessante, con Sinner che spinge per conquistare un altro grande risultato a Melbourne.

Jannik sbava in avvio di game, ma reagisce con un ace. Manda però poi un rovescio in corridoio e fa segno all'angolo di non essere a posto: «Chiama il fisio». Pareggia comunque il conto ai 30 e un errore di Shelton lo porta a set point. Sullo 0-15 Shelton commette anche il suo secondo doppio fallo, e prova a rimediare attaccando a rete, e poi con il suo quinto ace, ma di seconda. vince il game ai vantaggi e con tre ace, ma ora Jannik serve per il secondo set. Raggiunta l'ora e mezza di gioco, Jannik prova ad accelerare con le prime (salite al 63% nel set): tiene il turno ai 30 e si mette nella posizione ideale mandando Shelton a servire per rimanere nel secondo set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik avanti di un break Live 6-3, 4-2

Sinner-Shelton 6-3, 5-4 la diretta: Jannik ottiene un break e allunga nel secondo set. Chi vince sfiderà Djokovic in semifinaleArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it

Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton - VideoMagia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l'americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato ... adnkronos.com

#AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti. " - facebook.com facebook

20 set consecutivi vinti da Sinner contro Shelton x.com