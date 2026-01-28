Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Jannik avanti di un break Live 6-3 4-3

Jannik Sinner ha superato Shelton nel secondo set e si avvicina alla semifinale degli Australian Open. Al momento, il tennista italiano è avanti 6-3, 4-3 e sembra determinato a passare il turno. Dopo il ritiro di Musetti, Sinner ora aspetta Djokovic, sperando di conquistare un’altra grande occasione a Melbourne.

Raggiunta l'ora e mezza di gioco, Jannik prova ad accelerare con le prime (salite al 63% nel set): tiene il turno ai 30 e si mette nella posizione ideale mandando Shelton a servire per rimanere nel secondo set. Questa volta anche la seconda riesce ad aiutare Ben, che sembra fare molta fatica anche con il dritto. In ogni caso, ai vantaggi trova il suo quarto ace (a 213 kmh) e poi chiude togliendosi da una situazione complicata. Sul 15 pari Jannik trova anche il terzo ace della sua partita, poi alza il ritmo con un'altra buona prima e un rovescio lungo di Shelton vale il 4-2. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik avanti di un break Live 6-3, 4-3 Approfondimenti su Australian Open Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 3-1 Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 4-1 Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nelle semifinali degli Australian Open. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Musetti si ritira. Tra poco Sinner-Shelton; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Aus Open, Sinner-Shelton LIVE dalle 9: Jannik cerca la semifinale. Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton - VideoMagia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l'americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato ... adnkronos.com Sinner-Shelton 6-3, 2-1 la diretta: Jannik vince il primo set in 49 minuti di gioco. Chi vince sfiderà Djokovic in semifinaleArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it #AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti. " - facebook.com facebook 20 set consecutivi vinti da Sinner contro Shelton x.com

