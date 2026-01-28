LIVE Sinner-Shelton Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via ci si gioca un posto in semifinale

Questa mattina sulla Rod Laver Arena si gioca il big match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026. I due si sono incontrati già lo scorso anno in un match decisivo per la finale, e questa volta si sfidano per un posto tra i quattro migliori del torneo. Tra pochi minuti il via, e i tifosi sono già in attesa di scoprire chi riuscirà a passare il turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43 Le strade dell'altoatesino e dell'americano tornano ad incrociarsi sulla Rod Laver Arena: 12 mesi fa in palio c'era un posto nella finalissima, quest'anno i due si giocano l'accesso alla semifinale. 8.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, partita valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, partita valevole per i quarti di finale degl i Australian Open 2026.

