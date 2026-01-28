Sinner-Shelton in campo per quarti degli Australian Open | Jannik a caccia della terza semifinale di fila | Diretta

Jannik Sinner sfida Taylor Shelton nei quarti degli Australian Open. Il giovane talento italiano punta alla terza semifinale consecutiva a Melbourne, ma di fronte avrà Novak Djokovic, che ha visto uscire Musetti. La partita promette grandi emozioni, con Sinner deciso a continuare il suo cammino nel torneo.

Jannik inizia con una seconda di servizio seguita da un diagonale sporco: '0-15. Anche i tre punti successivi si giocano sulla seconda, segno che  l'azzurro inizia un po' contratto. Sul 30-15 stecca anche un dritto, forse condizionato anche dal forte vento. Shelton poi scende a rete e si procura la prima palla break: Jannik la annulla con la sua prima prima di servizio. Uno smash scendendo a rete e un dritto nell'angolo chiudono il conto.  Con 63 ace nel torneo, Shelton si conferma battitore di livello. Ma Sinner ha alzato i suoi numeri al servizio: con Duckworth (18), Spizzirri (17) e Darderi (19) ha continuamente ritoccato il suo record di ace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

