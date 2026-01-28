Sinner-Shelton quarti degli Australian Open in diretta | Jannik a caccia della terza semifinale di fila

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti degli Australian Open. Dopo aver battuto Musetti, il giovane italiano punta a conquistare la sua terza semifinale consecutiva a Melbourne. La partita si gioca oggi in diretta, con Sinner che cerca di mantenere alta la forma e il ritmo, sperando di arrivare ancora più vicino a una finale.

Con 63 ace nel torneo, Shelton si conferma battitore di livello. Ma Sinner ha alzato i suoi numeri al servizio: con Duckworth (18), Spizzirri (17) e Darderi (19) ha continuamente ritoccato il suo record di ace. Certo la velocità di punta dell’americano fa paura: 228 km orari. È l’avversario battuto in semifinale in Australia l’anno scorso, Jannik conduce 8-1 nei precedenti. Eppure aver eliminato Ruud con un piede nella sala parto della moglie Maria ha convinto Shelton di poter fare l’impresa. «Mi sento più sicuro del mio tennis — ha spiegato —, vado a rete col servizio giusto, nel momento giusto, con la volée giusta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sinner-Shelton agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita

