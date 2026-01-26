Sinner quando gioca i quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud Orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà Shelton o Ruud. Dopo aver superato Darderi in un derby italiano, Sinner prosegue il suo percorso nel torneo. La partita si svolgerà nelle prossime ore; ecco orario e modalità per seguirla in televisione e in streaming. Due italiani sono ancora in corsa, un risultato storico per il tennis nazionale.

Due italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ha avuto la meglio su Darderi nel derby. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

