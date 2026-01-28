sindrome di alagille ok di aifa al rimborso del trattamento per il prurito colestatico

L'Aifa ha deciso di rimborsare il farmaco odevixibat per i pazienti con Sindrome di Alagille che soffrono di prurito colestatico. La notizia arriva con l’approvazione ufficiale e permette ora a chi ha questa malattia di accedere più facilmente a una terapia che può alleviare i sintomi più fastidiosi. La decisione si basa sulla necessità di garantire un trattamento più accessibile e di migliorare la qualità di vita di questi pazienti.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità, da parte del Servizio sanitario nazionale, di odevixibat (Kayfanda®) per il trattamento del prurito colestatico associato alla Sindrome di Alagille (Algs), con Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2026. Lo annuncia Ipsen con un comunicato spiegando che odevixibat è “un inibitore potente, selettivo e reversibile del trasportatore ileale degli acidi biliari (Ibat), indicato per il trattamento del prurito colestatico associato all'Alg in pazienti di età pari o superiore a 6 mesi”. La Sindrome di Alagille è una malattia genetica rara autosomica dominante causata da mutazioni nei geni Jag1 o Notch2, che di solito si manifesta nei primi 3 mesi di vita e colpisce circa 1 su 30 mila - 50 mila nati vivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

