Vaccino Covid Aifa ed Ema dichiarano la sindrome di Guillan-Barré effetto avverso molto raro del siero Johnson&Johnson

L’Aifa inserisce la sindrome di Guillain-Barré tra gli effetti molto rari del vaccino Janssen: sempre più studi e ricerche ammettono la pericolosità dei sieri, così come per AstraZeneca L'Agenzia Italiana del Farmaco e quella Europea hanno dichiarato ufficialmente la sindrome di Guillan-Barré. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

