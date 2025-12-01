Vaccino Covid Aifa ed Ema dichiarano la sindrome di Guillan-Barré effetto avverso molto raro del siero Johnson&Johnson
L’Aifa inserisce la sindrome di Guillain-Barré tra gli effetti molto rari del vaccino Janssen: sempre più studi e ricerche ammettono la pericolosità dei sieri, così come per AstraZeneca L'Agenzia Italiana del Farmaco e quella Europea hanno dichiarato ufficialmente la sindrome di Guillan-Barré. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
