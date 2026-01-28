A poche ore dall’annuncio di Roberto Vannacci di voler creare un nuovo partito, scoppia già la polemica sui social. Questa volta, il confronto riguarda i loghi: il generale ha copiato un simbolo già usato da Giubilei. La questione si accende rapidamente, con commenti e reazioni che si moltiplicano online. La guerra delle immagini è appena iniziata.

A meno di un giorno dall’ipotesi di lancio di un nuovo partito da parte di Roberto Vannacci, ecco la prima controversia. L’attenzione non è rivolta ai programmi o alle possibile alleanze, ma al nome e al simbolo scelti per il progetto politico, considerati troppo simili a quelli di una realtà già attiva nell’area conservatrice. A intervenire è l’associazione e rivista Nazione Futura, think tank di Francesco Giubilei, che ha diffuso una nota ufficiale per prendere le distanze dal marchio “Futuro Nazionale” presentato dal generale. Dopo l’annuncio sarebbero arrivate “numerosissime segnalazioni” che segnalano una somiglianza “sia con il nome ‘Nazione Futura’ sia con il nostro logo”, descritto come un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Simbolo copiato". È guerra di loghi tra Vannacci e Giubilei

Il nuovo logo di Roberto Vannacci, chiamato “Futuro Nazionale”, ha scatenato una polemica.

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

