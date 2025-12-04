Scontri polizia-lavoratori a Genova alta tensione al corteo per l’ex Ilva Silvia Salis | Il governo deve dare risposte – Il video

Alta tensione a Genova durante il corteo dei metalmeccanici in sciopero per la vertenza sull’ex Ilva. I manifestanti hanno staccato la grata metallica che la polizia aveva messo a difesa della prefettura di Genova agganciando un cavo d’acciaio a uno dei grandi macchinari che vengono usati per spostare l’acciaio in fabbrica. La polizia ha risposto sparando alcuni lacrimogeni per rispondere all’assalto, nel quale sono andati in fumo alcuni pneumatici. Poi il corteo si è spostato verso la stazione di Brignole, di cui non è esclusa l’occupazione allo scopo di bloccare la linea ferroviaria. A unirsi alla mobilitazione anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha provato ad allentare la tensione andando a parlare con i lavoratori dell’ex Ilva, ricordando loro come domani sia previsto un incontro con il ministro delle Imprese Adolfo Urso a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

