Silvia e Pietro riusciranno a vivere il loro amore anche durante il rastrellamento del ghetto di Roma?

Stasera, su Rai 1 e RaiPlay, va in onda la seconda e ultima puntata di Morbo K – chi salva una vita, salva il mondo intero di Francesco Patierno. Realizzata in due puntate, la fiction racconta la vicenda del dottor Prati, professionista che durante il rastrellamento del ghetto di Roma nel 1943 riuscì a salvare diversi ebrei grazie all'invenzione di una malattia, denominata, appunto Morbo K, come Kappler, colonnello delle SS. Giorno della Memoria, Edith Bruck a "UnoMattina": «Supplicavo mia sorella di non lasciarmi sola» Kappler è pronto a eseguire un'ispezione accurata del Reparto K, nell'ospedale diretto dal dottor Prati.

Il 2026, Rai 1 celebra le vittime dell’Olocausto con la miniserie Morbo K, diretta da Francesco Patierno.

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

