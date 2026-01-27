Il 2026, Rai 1 celebra le vittime dell’Olocausto con la miniserie Morbo K, diretta da Francesco Patierno. La serie ricostruisce un episodio storico in cui il dottor Prati inventa una malattia per salvare ebrei dal rastrellamento nel ghetto di Roma. Un racconto che invita alla riflessione sulla memoria e il valore della solidarietà in momenti difficili.

N el Giorno della Memoria 2026, Rai 1 rende omaggio alle vittime dell’Olocausto con la messa in onda della miniserie Morbo K – chi salva una vita, salva il mondo intero di Francesco Patierno (stasera alle 21.30 la prima puntata). La vicenda, tratta dalla storia vera del dottor Giovanni Borromeo, racconta in che modo il medico, insieme alla sua equipe, sia riuscito a salvare degli ebrei dal rastrellamento del ghetto di Roma, inventandosi l’esistenza di un morbo contagioso. Giornata della Memoria e dell’Accoglienza: i numeri 2025 delle migrazioni in Europa X Leggi anche › Su Rai 1 la miniserie “Morbo K” in ricordo delle vittime del Giorno della Memoria Nel mezzo dell’orrore, Patierno e gli sceneggiatori, hanno innestato una storia d’amore tra un’ebrea e il giovane assistente di dottor Prati, interpretato da Giacomo Giorgio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dottor Prati inventa una malattia per salvare dal rastrellamento del ghetto di Roma numerosi ebrei

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

Durante l’occupazione tedesca di Roma, sull’isola Tiberina, un medico italiano ideò il cosiddetto morbo K, una malattia inventata per proteggere gli ebrei romani dai nazisti.

