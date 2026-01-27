Roma Olocausto | il sopravvissuto Nando Tagliacozzo racconta il rastrellamento del ghetto ebraico
In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.
Roma, 27 gennaio 2026 – In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia promuove una giornata di commemorazione e confronto dedicata alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con una visita al Museo della Shoah e un successivo momento di dialogo a Esperienza Europa – David Sassoli. La commemorazione prende il via alle 9 al Museo della Shoah e prosegue nella sede di Esperienza Europa, nel centro di Roma. Ad aprire i lavori sono i saluti di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, seguiti dagli interventi istituzionali delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno, con delega per la Giornata della Memoria e la lotta all’antisemitismo, collegata da Bruxelles, e Antonella Sberna, in videomessaggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
La Befana al Ghetto Ebraico. Dalle origini al rastrellamento del '43
La storia della Befana al Ghetto Ebraico ripercorre le sue origini e il suo ruolo nel tempo, fino al rastrellamento del 1943.
Polemica per la fiction sul Rastrellamento del Ghetto, Gualtieri: “Assurdo che non ci siano i fascisti”
Il sindaco di Roma ha espresso critiche sulla rappresentazione del Rastrellamento del Ghetto nella nuova fiction Rai, evidenziando l’assenza di figure fasciste e sottolineando la collaborazione di alcuni fascisti all’evento.
Giornata Memoria: da domani al 5 febbraio a Roma oltre 40 appuntamenti in citta’Roma celebra il Giorno della Memoria con oltre 40 eventi per ricordare l'olocausto e le sue vittime. Scopri il programma. romadailynews.it
Olocausto: Roma non dimenticaIn occasione del Giorno della memoria, il 27 gennaio, iniziative ed eventi per onorare le vittime e riaffermare i valori di libertà, giustizia e rispetto della dignità umana. L'incontro per i ragazzi ... romasette.it
Nando Tagliacozzo aveva cinque anni quando, la mattina del 16 ottobre, nell'appartamento accanto al suo, vengono arrestate la sorella Ada, di otto anni, la nonna e lo zio. Qualche mese dopo, a causa di una delazione, anche il padre verra' deportato. Nando - facebook.com facebook
Alla vigilia del #GiornodellaMemoria, #QuanteStorie ospita lo storico Alessandro Portelli e Nando Tagliacozzo. Storia e testimonianza per tenere viva la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Alle 12.45 su #Rai3 Anche su RaiPlay bit.ly/Guarda x.com
