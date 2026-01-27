Roma Olocausto | il sopravvissuto Nando Tagliacozzo racconta il rastrellamento del ghetto ebraico

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

Roma, 27 gennaio 2026 – In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia promuove una giornata di commemorazione e confronto dedicata alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con una visita al Museo della Shoah e un successivo momento di dialogo a Esperienza Europa – David Sassoli. La commemorazione prende il via alle 9 al Museo della Shoah e prosegue nella sede di Esperienza Europa, nel centro di Roma. Ad aprire i lavori sono i saluti di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, seguiti dagli interventi istituzionali delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno, con delega per la Giornata della Memoria e la lotta all’antisemitismo, collegata da Bruxelles, e Antonella Sberna, in videomessaggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Olocausto

La storia della Befana al Ghetto Ebraico ripercorre le sue origini e il suo ruolo nel tempo, fino al rastrellamento del 1943.

Il sindaco di Roma ha espresso critiche sulla rappresentazione del Rastrellamento del Ghetto nella nuova fiction Rai, evidenziando l’assenza di figure fasciste e sottolineando la collaborazione di alcuni fascisti all’evento.

Ultime notizie su Roma Olocausto

Giornata Memoria: da domani al 5 febbraio a Roma oltre 40 appuntamenti in citta’Roma celebra il Giorno della Memoria con oltre 40 eventi per ricordare l'olocausto e le sue vittime. Scopri il programma. romadailynews.it

Olocausto: Roma non dimenticaIn occasione del Giorno della memoria, il 27 gennaio, iniziative ed eventi per onorare le vittime e riaffermare i valori di libertà, giustizia e rispetto della dignità umana. L'incontro per i ragazzi ... romasette.it

Nando Tagliacozzo aveva cinque anni quando, la mattina del 16 ottobre, nell'appartamento accanto al suo, vengono arrestate la sorella Ada, di otto anni, la nonna e lo zio. Qualche mese dopo, a causa di una delazione, anche il padre verra' deportato. Nando - facebook.com facebook

Alla vigilia del #GiornodellaMemoria, #QuanteStorie ospita lo storico Alessandro Portelli e Nando Tagliacozzo. Storia e testimonianza per tenere viva la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Alle 12.45 su #Rai3 Anche su RaiPlay bit.ly/Guarda x.com