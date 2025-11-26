L’età adulta inizia davvero solo dopo i 32 anni Il nostro cervello ha 5 punti di svolta cruciali e in queste fasi cruciali è più vulnerabile | la scoperta rivoluzionaria nel nuovo studio
Ci sono pochi dubbi sul fatto che, con il passare degli anni, il cervello si trasformi e diventi meno “reattivo”. Ma come avviene tutto ciò? Lo chiarisce per la prima volta questo nuovo studio, pubblicato il 25 novembre su Nature Communications. Per scoprirlo, gli scienziati hanno esaminato le risonanze magnetiche di diffusione (che, osservando il movimento delle molecole d’acqua nel cervello, tracciano lo sviluppo cerebrale sul lungo periodo) di 3802 persone tra 0 e 90 anni. In base a ciò sono riusciti a suddividere la costruzione del cervello in cinque diverse fasi, definite da quattro “ turning points”, punti di svolta cruciali nelle nostre vite, corrispondenti alle età di 9, 32, 66 e 83 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
