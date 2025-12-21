Alternativa Popolare cresce sul territorio | nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alternativa Popolare rafforza la propria presenza sul territorio reggino con l’apertura di una nuova segreteria cittadina nel cuore di Reggio Calabria. La sede, inaugurata ieri – sabato 20 dicembre – in via Giuseppe Reale 23, nei pressi dell’Istituto clinico De Blasi, si affianca alla già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

alternativa popolare cresce sul territorio nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini

© Reggiotoday.it - Alternativa Popolare cresce sul territorio: nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini

Leggi anche: Cresce la rete dei defibrillatori. Altre installazioni sul territorio

Leggi anche: Campania Popolare punta alla soglia del 2,5%, Granato: “Siamo l’unica alternativa alle destre e al centrosinistra dei ‘figli di’”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alternativa Popolare cresce sul territorio: nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini; Alternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi; “Fuga” da Alternativa popolare verso Forza Italia: così il partito di Stefano Bandecchi perde i primi pezzi; REGGIO - [INTERVISTE] Cresce la squadra di Alternativa Popolare: apre un nuovo punto di ascolto nel centro città al servizio dei cittadini.

alternativa popolare cresce territorioAlternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi - Il partito del sindaco di Terni, fondato dall'ex ministro Alfano, perde una quindicina di amministratori locali ... torinotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.