Alternativa Popolare cresce sul territorio | nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini
Alternativa Popolare rafforza la propria presenza sul territorio reggino con l’apertura di una nuova segreteria cittadina nel cuore di Reggio Calabria. La sede, inaugurata ieri – sabato 20 dicembre – in via Giuseppe Reale 23, nei pressi dell’Istituto clinico De Blasi, si affianca alla già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
