Perseguitava l' ex fidanzata e le teneva il telefono sotto controllo | condannato

Perseguitava l'ex fidanzata e la teneva sotto controllo con uno spyware installato nel cellulare. Il tribunale penale di Napoli, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a due anni e otto mesi di reclusione un 32enne accusato di atti persecutori e accesso abusivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Doppio arresto in cinque giorni per un 39enne: perseguitava la fidanzata e la minacciava di morte. Le frasi choc: «Mi porto una tanica di benzina e brucio sia le auto che l’abitazione con voi dentro» #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook

Minacce sotto casa e revenge porn, fino a 160 chiamate al giorno: arrestato l’ex fidanzato che perseguitava la 24enne Messaggi, chiamate, insulti e diffusione non consensuale di immagini intime: domenica l’intervento decisivo della Polizia locale Vai su X

Perseguitava l’ex fidanzata: L’Aquila, giovane ai domiciliari in una struttura religiosa - L’AQUILA Nel giorno del compleanno le aveva fatto trovare una rosa incastrata nella maniglia della macchina, gesto insieme ad altri che lo avevano spedito dritto in carcere. Lo riporta ilmessaggero.it

Minacce e appostamenti all'ex fidanzata, 40enne ammonito - Dopo la fine della relazione sentimentale, assillava l'ormai ex fidanzata con numerosi messaggi dai toni offensivi e minacciosi, tramite Whatsapp, e si appostava sotto casa di lei e nei pressi dei ... Riporta ansa.it

Maurizio Pappalardo, chi è l'ex carabiniere di Pavia che perseguitava l'ex e ha fatto licenziare il nuovo amante: «Noi siamo il potere» - Maurizio Pappalardo, ex comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Pavia, ora in pensione, già coinvolto nell’inchiesta Clean 2, è sotto processo per corruzione e per stalking nei ... Lo riporta ilmessaggero.it