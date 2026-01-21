Metal detector a scuola i conti di Andrea Maggi | Costerebbero 120 milioni come i banchi a rotelle E con impatto zero

Andrea Maggi valuta in circa 120 milioni di euro l'investimento necessario per installare i metal detector nelle scuole italiane. Confrontando questa cifra con quella dei banchi a rotelle, Maggi suggerisce che si tratta di una spesa elevata e poco efficace. Questa analisi invita a riflettere sull’effettivo rapporto tra costi e benefici delle misure di sicurezza proposte per il sistema scolastico.

Andrea Maggi stima un costo di 120 milioni per l’installazione dei metal detector a scuola, paragonando la spesa a quella dei banchi a rotelle e ritenendola inefficace. Il docente propone di destinare i fondi alla prevenzione e al recupero del dialogo come alternativa alla violenza. La sicurezza negli istituti scolastici è tornata al centro del dibattito pubblico dopo i recenti fatti di cronaca. Sull’ipotesi di blindare gli ingressi con appositi rilevatori è intervenuto Andrea Maggi. Il docente friulano, volto televisivo de Il Collegio e Splendida Cornice, ha affidato a una riflessione pubblicata su Il Gazzettino una stima economica, mostrando scetticismo sull’efficacia della misura.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quanto costa installare i metal detector nelle scuole, prof Andrea Maggi fa i conti: «Non è un rimedio efficace»Il costo dell’installazione di metal detector nelle scuole è un tema di discussione.

Coltelli a scuola, controlli con metal detector per prevenireDa quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli.

