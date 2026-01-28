sicurezza milano cortina si intromettono anche i vescovi

I vescovi si inseriscono nel dibattito sulla sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Baturi, ha espresso preoccupazione sulla presenza degli agenti dell’Ice, senza entrare troppo nel dettaglio. La questione resta aperta mentre le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza dell’evento.

In merito alla possibile presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si è espresso il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Baturi. “Rispetto alla questione dell’ordine pubblico speriamo che sia assicurato il più possibile dalle nostre autorità”, ha detto l’alto prelato durante la conferenza stampa al termine del consiglio permanente dei vescovi. Secondo Baturi, quindi, la sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell’evento sportivo dovrà essere prerogativa, quasi assoluta, delle forze dell’ordine italiane e non “delegata” o condivisa con gli agenti della polizia anti-immigrazione americana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Dal 12 gennaio 2026, a Milano, “Identità Golose” ospita cinque cene a quattro mani dedicate alla cucina di montagna.

